 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvКриминалНа Днепропетровщине полиция спасла двух девятиклассников, которых похитили и полтора суток пытали в гараже

На Днепропетровщине полиция спасла двух девятиклассников, которых похитили и полтора суток пытали в гараже

20 июля полицейские из Кривого Рога нашли двух подростков, пропавших в субботу вечером

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

В полиции рассказали, что трое мужчин похитили ребят в возрасте 14 и 16 лет, закрыли в гараже и пытали полутора суток. Одного из нападавших задержали, продолжаются мероприятия по задержанию еще двух подозреваемых.

Сообщение об исчезновении двух подростков 14 и 16 лет в г. Кривой Рог Днепропетровской области поступило в полицию вечером 19 июля. Родители сообщили, что дети не выходят на связь утром. Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к исчезновению двух девятиклассников могут быть причастны трое местных жителей. В гаражном кооперативе в Покровском районе правоохранители обнаружили гараж, в котором, вероятно, и удерживали ребят. Попав внутрь, правоохранители обнаружили в подвальном помещении истощенных подростков. Их доставили в больницу с многочисленными телесными повреждениями.

Как установили полицейские, подростков похитили в субботу вечером. Злоумышленники надели им на голову пакеты и посадили в багажник автомобиля "БМВ", вывезли в лесополосу, где стали избивать и пытать. Избитых подростков привезли в гараж одного из подозреваемых и закрыли в подвале. С места происшествия изъяты бита, ножи и травматический пистолет.

По подозрению в нападении на подростков полицейские задержали 36-летнего мужчину. Сейчас он дает показания в отделении полиции. Продолжаются мероприятия по задержанию еще двух подозреваемых. За пытки и незаконное лишение свободы двух подростков полиция г. Кривой Рог открыла уголовные производства по ч. 3. ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 187 (разбой) и ст. 127 (истязание) Уголовного кодекса Украины.

Видео спасения ребят - Нацполиция:

Комментарий представителя полиции:

 

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 июля, 2020 понедельник

больше новостей

20 июля, 2020 понедельник

19 июля, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать