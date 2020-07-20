На Днепропетровщине полиция спасла двух девятиклассников, которых похитили и полтора суток пытали в гараже

20 июля, 2020, 17:00

20 июля полицейские из Кривого Рога нашли двух подростков, пропавших в субботу вечером

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

В полиции рассказали, что трое мужчин похитили ребят в возрасте 14 и 16 лет, закрыли в гараже и пытали полутора суток. Одного из нападавших задержали, продолжаются мероприятия по задержанию еще двух подозреваемых.

Сообщение об исчезновении двух подростков 14 и 16 лет в г. Кривой Рог Днепропетровской области поступило в полицию вечером 19 июля. Родители сообщили, что дети не выходят на связь утром. Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к исчезновению двух девятиклассников могут быть причастны трое местных жителей. В гаражном кооперативе в Покровском районе правоохранители обнаружили гараж, в котором, вероятно, и удерживали ребят. Попав внутрь, правоохранители обнаружили в подвальном помещении истощенных подростков. Их доставили в больницу с многочисленными телесными повреждениями.

Как установили полицейские, подростков похитили в субботу вечером. Злоумышленники надели им на голову пакеты и посадили в багажник автомобиля "БМВ", вывезли в лесополосу, где стали избивать и пытать. Избитых подростков привезли в гараж одного из подозреваемых и закрыли в подвале. С места происшествия изъяты бита, ножи и травматический пистолет.

По подозрению в нападении на подростков полицейские задержали 36-летнего мужчину. Сейчас он дает показания в отделении полиции. Продолжаются мероприятия по задержанию еще двух подозреваемых. За пытки и незаконное лишение свободы двух подростков полиция г. Кривой Рог открыла уголовные производства по ч. 3. ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 187 (разбой) и ст. 127 (истязание) Уголовного кодекса Украины.

Видео спасения ребят - Нацполиция:

Комментарий представителя полиции:

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