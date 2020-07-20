МЗ планирует полноценный запуск электронных больничных с 2021 года

20 июля, 2020, 12:17

Министерство здравоохранения с 2021 года планирует запустить полноценную целевую модель по работе с электронными больничными

Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер, передает ЕспресоTV.

"С 2021 года планируется полноценный запуск целевой модели по работе с электронными больничными", - сказал Кучер.

По его словам, сейчас Министерства здравоохранения разрабатывает нормативно-правовые акты и изменения в техническое задание для интеграции электронных больничных в систему EHealth.

Кучер напомнил, что на сегодня начато тестирование упрощенной модели электронных больничных.

"Тестирование еще не завершено, но мы уже видим, какие проблемные вопросы требуют доработки. Мнения большинства экспертов и врачей сводятся к тому, что необходимо, чтобы сейчас работала так называемая целевая модель с полной интеграцией в E-Health через те медицинские информационные системы, которые используют врачи. Мы планируем это сделать до конца года, много функционала разработана, но учитывая то, что медицинские информационные системы со своей стороны так же должны разработать этот функционал, заявляем: давайте планировать на начало года", - сказал Кучер.

При этом замминистра отметил, что на начальном этапе тестирования упрощенной модели информацию об электронных листках нетрудоспособности внесло 291 медучреждение, в частности 351 медицинский работник.

Кучер добавил, что оформление электронных больничных медицинским информационные системы будет предусматривать применение медицинских заключений. Так можно будет отследить, действительно ли человек обращался за медицинской помощью, а также предотвратить коррупционные риски.

Напомним, 9 июля МЗ начало тестирование электронных больничных.

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