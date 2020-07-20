Минфин отказал в увеличении финансирования проекта по строительству стены на границе с Россией, - State Watch

20 июля, 2020, 13:51

Министерство финансов не согласовало проект Государственной пограничной службы по продлению сроков строительства "Стены" на границе с Российской Федерацией и увеличение его финансирования до 4,5 млрд грн

Об этом сообщает State Watch .

Согласно сообщению, в Министерстве финансов выдвинули ряд условий, после которых смогут принять решение об увеличении финансирования. Эта информация подтверждена ответом Минфина пограничникам.

"Министерство сообщило, что предложенный пограничниками объем финансирования проекта "Стена" на 2020-2025 годы в сумме 4,5 млрд грн превышает тот, который определен в действующем распоряжении в 3,8 раза, или на 3,3 млрд грн", - говорится в материале.

В State Watch отметили, что если Кабмин поддержит такие предложения, общая сумма затрат на "Стену" возрастет до 6,2 млрд грн. При этом в Минфине отмечают, что дальнейшее рассмотрение проекта увеличения финансирования невозможно без предоставления Госпогранслужбой детальных финансово-экономических расчетов, а также отчетной информации о выполнении проекта "Стена" за прошлый период с 2015 года, и с учетом прогнозных макроэкономических показателей на среднесрочный период.

"Однако не во всех ведомствах согласны с позицией Минфина. В частности, Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко не имеет никаких предложений и замечаний по увеличению финансирования проекта "Стена". Такого же мнения в Госгеокадастре. В обоих органах власти предложены пограничниками изменения согласовали без замечаний ", - отметили в организации.

В State Watch также напомнили, что "Стена" на российско-украинской границе построена на 40%

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