Минфин отказал в увеличении финансирования проекта по строительству стены на границе с Россией, - State Watch
Об этом сообщает State Watch .
Согласно сообщению, в Министерстве финансов выдвинули ряд условий, после которых смогут принять решение об увеличении финансирования. Эта информация подтверждена ответом Минфина пограничникам.
"Министерство сообщило, что предложенный пограничниками объем финансирования проекта "Стена" на 2020-2025 годы в сумме 4,5 млрд грн превышает тот, который определен в действующем распоряжении в 3,8 раза, или на 3,3 млрд грн", - говорится в материале.
В State Watch отметили, что если Кабмин поддержит такие предложения, общая сумма затрат на "Стену" возрастет до 6,2 млрд грн. При этом в Минфине отмечают, что дальнейшее рассмотрение проекта увеличения финансирования невозможно без предоставления Госпогранслужбой детальных финансово-экономических расчетов, а также отчетной информации о выполнении проекта "Стена" за прошлый период с 2015 года, и с учетом прогнозных макроэкономических показателей на среднесрочный период.
"Однако не во всех ведомствах согласны с позицией Минфина. В частности, Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко не имеет никаких предложений и замечаний по увеличению финансирования проекта "Стена". Такого же мнения в Госгеокадастре. В обоих органах власти предложены пограничниками изменения согласовали без замечаний ", - отметили в организации.
В State Watch также напомнили, что "Стена" на российско-украинской границе построена на 40%
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