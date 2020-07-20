Львовяне требуют сделать общественный транспорт бесплатным

20 июля, 2020, 14:38

На сайте городского совета зарегистрировали соответствующую петицию

Об этом сообщает корреспондент Еспресо.Захид.

На сайте Львовского городского совета зарегистрирована петицию с требованием сделать общественный транспорт бесплатным.

"Отменить плату за проезд во всех маршрутах общественного транспорта (в том числе пригородных), которые курсируют в пределах города, для всех категорий граждан. То есть полностью отменить плату за проезд в пределах города. Если Европа, то Европа", - говорится в документе.

Авторы предлагают отменить плату за проезд трамваями, троллейбусами и маршрутными такси (включая пригородными).

Для того, чтобы петиция и требование, которое она содержит, была рассмотрена на сессии городскими депутатами, следует собрать 500 голосов. Сбор подписей продлится до 12 августа. Сейчас "за" высказались 69 человек.

Сейчас во Львове проезд во всех видах общественного транспорта стоит 7 грн. На период карантина Львовский городской совет отменил бесплатный проезд для всех категорий льготников, но с ослаблением карантинного режима снова возобновил его. Зато был определен временный режим проезда, в частности, для пенсионеров. Они могут воспользоваться своей льготой только с 11:00 до 16:00.