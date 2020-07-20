 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЛьвовяне требуют сделать общественный транспорт бесплатным

Львовяне требуют сделать общественный транспорт бесплатным

На сайте городского совета зарегистрировали соответствующую петицию

Об этом сообщает корреспондент Еспресо.Захид.

На сайте Львовского городского совета зарегистрирована петицию с требованием сделать общественный транспорт бесплатным.

"Отменить плату за проезд во всех маршрутах общественного транспорта (в том числе пригородных), которые курсируют в пределах города, для всех категорий граждан. То есть полностью отменить плату за проезд в пределах города. Если Европа, то Европа", - говорится в документе.

Авторы предлагают отменить плату за проезд трамваями, троллейбусами и маршрутными такси (включая пригородными).

Для того, чтобы петиция и требование, которое она содержит, была рассмотрена на сессии городскими депутатами, следует собрать 500 голосов. Сбор подписей продлится до 12 августа. Сейчас "за" высказались 69 человек.

Сейчас во Львове проезд во всех видах общественного транспорта стоит 7 грн. На период карантина Львовский городской совет отменил бесплатный проезд для всех категорий льготников, но с ослаблением карантинного режима снова возобновил его. Зато был определен временный режим проезда, в частности, для пенсионеров. Они могут воспользоваться своей льготой только с 11:00 до 16:00.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 июля, 2020 понедельник

больше новостей

20 июля, 2020 понедельник

19 июля, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать