Львовский медиафорум объявил 15 медиа, которые получат финансовую поддержку программы Media Emergency Fund

20 июля, 2020, 17:49

Львовский медиафорум обнародовал список из 15 региональных медиа, которые получат финансовую поддержку в рамках программы Media Emergency Fund

Об этом говорится на сайте Lviv Media Forum .

Для участия в проектах поступила 71 заявка от редакций практически из всех регионов страны. 15 региональных медиа в результате экспертной оценки получили наибольшее количество баллов:

Сайт литературной критики Литакцент Городской онлайн-журнал Куфер Zaxid.Net Информационный портал Гречка Кропивницкий ZAHOLOVOK.COM.UA ZMINA. Центр прав человека Спорт на Районе онлайн-издание "МЕДIА-КОЛО" Сумской пресс-клуб Радио «Западный полюс» Бизнес.Район Первый Криворожский 1KR.UA Новости Кривого Рога Онлайн-журнал ЦУКР Галицкий корреспондент The Sumy Post / Сумы новости C-Element. Fresh fashion territory

Media Emergency Fund - программа финансовой поддержки региональных медиа, призвана помочь пережить период спада экономической активности из-за пандемии коронавируса. Такой фонд поддержки независимых медиа команда Львовского медиафорума запустила 31 марта. 27 апреля были отобраны первые 12 региональных СМИ, получивших поддержку от Media Emergency Fund, 9 июня - еще 13.

В рамках проекта редакции создают серии из 4-8 журналистских материалов в направлении Solutions journalism (журналистика решений), направленных на увеличение общественной солидарности и активности. По тематической направленности это истории успеха общественных инициатив и объединений в борьбе с пандемией; истории солидаризации локальных общин; рассказы о малых предпринимателях, которые сумели реорганизоваться в экстремальных условиях и обеспечить работой своих работников; практические советы экономистов относительно действий бизнеса в условиях кризиса, вызванного пандемией; способы преодоления психологических и социальных проблем, вызванных карантинными ограничениями и тому подобное. В общем победители отбора должны опубликовать 89 материалов. В Фонде заложена фиксированная оплата - 2 тысячи гривень за материал. То есть сумма помощи, которую может получить редакция, составляет от 8 тысяч гривень за 4 материала до 16 тысяч гривень за 8 материалов.

Программа Media Emergency Fund реализуется при финансовой поддержке National Endowment for Democracy, Фонда развития СМИ Посольства США в Украине и Посольство Чешской Республики в Украине / Czech Embassy in Ukraine.