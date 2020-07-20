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Espreso.tvОбществоЛьвовский медиафорум объявил 15 медиа, которые получат финансовую поддержку программы Media Emergency Fund

Львовский медиафорум объявил 15 медиа, которые получат финансовую поддержку программы Media Emergency Fund

Львовский медиафорум обнародовал список из 15 региональных медиа, которые получат финансовую поддержку в рамках программы Media Emergency Fund

Об этом говорится на сайте Lviv Media Forum .

Для участия в проектах поступила 71 заявка от редакций практически из всех регионов страны. 15 региональных медиа в результате экспертной оценки получили наибольшее количество баллов:

  1. Сайт литературной критики Литакцент
  2. Городской онлайн-журнал Куфер
  3. Zaxid.Net
  4. Информационный портал Гречка Кропивницкий
  5. ZAHOLOVOK.COM.UA
  6. ZMINA. Центр прав человека
  7. Спорт на Районе
  8. онлайн-издание "МЕДIА-КОЛО" Сумской пресс-клуб
  9. Радио «Западный полюс»
  10. Бизнес.Район
  11. Первый Криворожский 1KR.UA Новости Кривого Рога
  12. Онлайн-журнал ЦУКР
  13. Галицкий корреспондент
  14. The Sumy Post / Сумы новости
  15. C-Element. Fresh fashion territory

Media Emergency Fund - программа финансовой поддержки региональных медиа, призвана помочь пережить период спада экономической активности из-за пандемии коронавируса. Такой фонд поддержки независимых медиа команда Львовского медиафорума запустила 31 марта. 27 апреля были отобраны первые 12 региональных СМИ, получивших поддержку от Media Emergency Fund, 9 июня - еще 13.

В рамках проекта редакции создают серии из 4-8 журналистских материалов в направлении Solutions journalism (журналистика решений), направленных на увеличение общественной солидарности и активности. По тематической направленности это истории успеха общественных инициатив и объединений в борьбе с пандемией; истории солидаризации локальных общин; рассказы о малых предпринимателях, которые сумели реорганизоваться в экстремальных условиях и обеспечить работой своих работников; практические советы экономистов относительно действий бизнеса в условиях кризиса, вызванного пандемией; способы преодоления психологических и социальных проблем, вызванных карантинными ограничениями и тому подобное. В общем победители отбора должны опубликовать 89 материалов. В Фонде заложена фиксированная оплата - 2 тысячи гривень за материал. То есть сумма помощи, которую может получить редакция, составляет от 8 тысяч гривень за 4 материала до 16 тысяч гривень за 8 материалов.

Программа Media Emergency Fund реализуется при финансовой поддержке National Endowment for Democracy, Фонда развития СМИ Посольства США в Украине и Посольство Чешской Республики в Украине / Czech Embassy in Ukraine.

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