Коронавирус на Львовщине: процент больных снова растет

20 июля, 2020, 10:35

За минувшие сутки во Львовской области обнаружили 115 случаев COVID-19

Утром 20 июля на Львовщине подтверждено 8115 случаев инфицирования коронавирусом, из них 209 - летальные. Область остается на первом месте по количеству больных в Украине. За прошедшие сутки коронавирус впервые обнаружили у 115 пациентов, подтверждена одна смерть от этой болезни, - передает "Эспрессо-Запад".

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 532 ПЦР-теста, таким образом доля выявленных больных возросла до 21,62%. 63 из новых выявленных случаев - это жители Львова, остальные - из районов области. Проведения тестирования в холодильнике ждут 162 пробы.

За прошедшие сутки с подозрением на коронавирус на Львовщине госпитализировали 62 человека, еще 52 потенциальных больных направили на самоизоляцию.

Сейчас в стационарах на лечении находится 939 больных. Больше всего - в областной инфекционной больнице (182 человека, из них у 156 подтвержден диагноз COVID-19, 26 - с подозрением), в Центре легочного здоровья (152 человека) и во Львовском областном госпитале ветеранов войн и репрессированных (126).

79 человек находятся на лечении в отделениях реанимации, 22 - на ИВЛ.

Напомним, согласно обнародованным данным вчера на сайте Минздрава, Львовщина снова вошла в регионы со значительным распространением коронавируса и входит в число областей, в которых нельзя в дальнейшем ослаблять карантин.