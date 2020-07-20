Король Саудовской Аравии попал в больницу
20 июля, 2020, 10:52
Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз ибн Абдуррахман Аль Сауд был госпитализирован
Как сообщает Al Jazeera, монарх пройдет медицинское обследование из-за воспаления желчного пузыря.
Королю Салману сейчас 84 года. Он взошел на престол в 2015 году после смерти предыдущего короля Абдаллы. Наследным принцем при этом был назначен его брат Мукрин ибн Абдул-Азиз Аль Сауд.
В апреле 2020 сообщалось, что более 150 членов королевской семьи в Саудовской Аравии заразились коронавирусом. Тогда Салман самоизолировался во дворце на острове в Красном Море.
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