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Espreso.tvОбществоКороль Саудовской Аравии попал в больницу

Король Саудовской Аравии попал в больницу

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз ибн Абдуррахман Аль Сауд был госпитализирован

Как сообщает Al Jazeera, монарх пройдет медицинское обследование из-за воспаления желчного пузыря.

Королю Салману сейчас 84 года. Он взошел на престол в 2015 году после смерти предыдущего короля Абдаллы. Наследным принцем при этом был назначен его брат Мукрин ибн Абдул-Азиз Аль Сауд.

В апреле 2020 сообщалось, что более 150 членов королевской семьи в Саудовской Аравии заразились коронавирусом. Тогда Салман самоизолировался во дворце на острове в Красном Море.

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