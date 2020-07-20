Король Саудовской Аравии попал в больницу

20 июля, 2020, 10:52

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз ибн Абдуррахман Аль Сауд был госпитализирован

Как сообщает Al Jazeera, монарх пройдет медицинское обследование из-за воспаления желчного пузыря.

Королю Салману сейчас 84 года. Он взошел на престол в 2015 году после смерти предыдущего короля Абдаллы. Наследным принцем при этом был назначен его брат Мукрин ибн Абдул-Азиз Аль Сауд.

В апреле 2020 сообщалось, что более 150 членов королевской семьи в Саудовской Аравии заразились коронавирусом. Тогда Салман самоизолировался во дворце на острове в Красном Море.