Княжицкий о давлении на "Прямой": ГБР интересуют патриотические медиа, а не каналы Медведчука

20 июля, 2020, 22:05

Телеканал "Прямой" занимает объективную проукраинскую позицию и никогда не давал оснований для давления и преследований со стороны силовых органов

Об этом в эфире "Прямой" заявил народный депутат фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий.

"В студии "Прямого" всегда есть представители госвласти, политики из "Слуги народа". То есть канал занимает объективную проукраинскую позицию. Поэтому неправильно преследовать "Прямой" только за то, что этот канал является в определенной степени оппозиционным, но соответствует стандартам.

Другой вопрос - почему не преследуют каналы Медведчука. Хотя это абсолютное промывание мозгов и искажение информации. Но наши силовые органы интересует именно "Прямой". А также другие медиа, которые имеют проукраинскую повестку дня, являются патриотическими и поддерживают независимость Украины, ее язык и культуру", - сказал политик.

Ранее стало известно, что руководство ГБР требовало арестовать Прямой канал, чтобы прекратить его деятельность .

Напомним, руководитель следственной группы ГБР Олег Корецкий заявил, что фактическое руководство Государственного бюро расследований в лице Александра Бабикова оказывало давление на следователей с целью арестовать телеканал "Прямой".

Народный депутат фракции "Европейская солидарность" Ростислав Павленко подчеркнул неприемлемость ситуации, когда "Прямой", который является лидером среди информационных телеканалов, находится под ударом власти, из-за позиции, которую он транслирует .