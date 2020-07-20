Гибель супругов на базе отдыха в Затоке: подозреваемого кума убитых задержали, - полиция

20 июля, 2020, 21:07

Пьяный мужчина появился на базу отдыха, устроил скандал из-за долгов и застрелил хозяев, которые были ему кумовьями

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

"Сегодня, 20 июля, около 4 часов утра в полицию поступило сообщение о стрельбе на территории одной из местных баз отдыха. Прибыв по вызову, правоохранители обнаружили на месте происшествия тела 50-летнего владельца базы и его 44-летней жены", - говорится в сообщении.

Установлено, что подозреваемый и погибшие были кумовьями, однако последние несколько лет у них были неприязненные отношения из-за долговых обязательств. Накануне вечером правонарушитель в состоянии опьянения приехал к семейной паре на базу отдыха и устроил ссору из-за денег. В тот раз конфликт удалось погасить, и мужчина ушел. Однако уже ночью он вернулся вооруженный охотничьим ружьем, и несколько раз выстрелил в сторону супругов. От полученных огнестрельных ранений потерпевшие скончались на месте.

Сейчас по данному факту начато уголовное производство. Фигуранту сообщили о подозрении по п.1 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины. До избрания меры пресечения был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Вероятное орудие преступления - ружье - полицейские изъяли и направили на экспертизу.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, в Заливе в Одесской области застрелили супругов.

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