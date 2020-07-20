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Espreso.tvКультураГудимов представит во Львове проект, посвященный уничтоженной керамико-скульптурной фабрике

Гудимов представит во Львове проект, посвященный уничтоженной керамико-скульптурной фабрике

21 июля в Пороховой башне - новый проект "Лабиринты ЛКСФ" Павла Гудимова

21 июля во Львове в Пороховой башне откроется выставка художественного стекла, керамики и монументального искусства "Лабиринты ЛКСФ", посвященная Львовской керамико-скульптурной фабрике и художникам, которые здесь работали. Выставка продлится три месяца. Об этом сообщает корреспондент Еспресо.Захид.

Речь идет о новом проекте куратора арт-центра "Я Галерея" Павла Гудимова, в основе которого - осмысление художественной культуры Украины 50-х - 90-х годов ХХ века через призму Львовской керамико-скульптурной фабрики. Дело в том, что именно на этой фабрике в свое время создали одну из крупнейших в бывшем Советском Союзе баз для производства произведений декоративного искусства. Но проблема в том, что в музейные фонды отсюда ничего не поступало, а саму фабрику разворовали. Поэтому явление, без которого было немыслимым отечественное художественно-декоративное искусство второй половины ХХ века, которое определяло вектор развития Львовской школы керамики, стекла и скульптуры, осталось незафиксированным.

Поэтому Павлу Гудимову понадобилось более года времени, чтобы собрать отовсюду (преимущественно из частных собраний) более или менее репрезентативную коллекцию, которая сегодня привлекает и интригует. Интересно, что представленная экспозиция будет постоянно обновляться и меняться. Как интересно и то, что выставка - это лишь часть проекта (что предполагает также создание документального фильма, круглые столы, живые встречи и т.д.), посвященного как Львовской керамико-скульптурной фабрике целом, так и необходимость создания во Львове материально-технической базы, где могли бы работать художники, в частности.

"Мы не ставим себе целью одной выставкой рассказать полную историю ЛКСФ, мы только касаемся современной археологии и двигаемся по направлениям и темам, которые возникают на пути нашего исследования. Десятки интервью, воспоминаний, сотни фотографий и бездна артефактов, которые еще немножко и потянут на отдельный музей ", - подчеркивает куратор выставки Павел Гудимов.

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Источник: facebook.com/yagallery.lviv

 

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