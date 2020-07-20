Говорить о серьезном росте украинской экономики рано, - Разумков

20 июля, 2020, 15:23

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что экономика Украины постепенно выходит из кризиса, но говорить о ее серьезном росте еще рано

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

"Если мы говорим о выполнении бюджета, то за последние полтора-два месяца мы видим положительный тренд - если до июня выполнение бюджета было, если не ошибаюсь, где-то 88%, то сейчас мы видим 92%. Это показывает, что экономика понемногу выходит из экономического кризиса, однако говорить о том, что мы вышли полностью, что мы можем говорить о серьезном росте, как и во всей Европе, как и во всем мире, я думаю, что это мягко говоря рано ", - сказал Разумков.

По его словам, экономический кризис, с которым сейчас столкнулся мир, "можно сравнить только с экономическими проблемами, которые мы видели после Второй мировой войны".

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