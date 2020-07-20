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Espreso.tvСпортГотова к бокалу вина и пляжу: Свитолина показала, как встретила понедельник в Монте-Карло

Готова к бокалу вина и пляжу: Свитолина показала, как встретила понедельник в Монте-Карло


фото: Reuters
Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась с подписчиками в соцсетях фотографией с Монте-Карло

Фотографию пятая ракетка обнародовала в Instagram.

"Надеюсь, все отдохнули и готовы к понедельнику. Если быть честным, я готова к бокалу вина и пляжу", - написала Свитолина.

Украинская теннисистка - финалистка итогового чемпионата WTA в 2019 году. Кроме этого на счету Свитолиной 14 титулов. Она выигрывала крупные турниры в Дубае (ОАЭ), Риме (Италия) и Торонто (Канада).

На турнирах "Большого шлема" лучший результат украинки - полуфиналы Уимблдона и US Open.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I hope everyone is rested and ready for Monday To be fair , I'm ready ... for a glass of wine and the beach #home

Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina)

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