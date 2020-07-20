Экс-руководитель Киевского электровагоноремонтного завода пытается блокировать его работу, - "Укрзализныця"

20 июля, 2020, 12:46

Экс-руководитель Киевского электровагоноремонтного завода Василий Дутчак инициировал ряд судебных разбирательств и совершение регистрационных изменений, которые могут привести к остановке завода

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Согласно сообщению, экс-руководитель Киевского электровагоноремонтного завода (КЭВРЗ) Василий Дутчак продолжает попытки блокирования работы завода.

"С надуманным основаниям он инициировал ряд судебных разбирательств и совершение незаконных регистрационных изменений. Такие действия могут привести к остановке завода", - отметили в пресс-службе.

По информации пресс-службы, в результате незаконного проведения действий государственным регистратором Тернопольской области, Дутчак получил полномочия на распоряжение имуществом завода, что может нанести имущественный ущерб предприятию и его акционеру - "Укрзализныци".

"Раньше, не имея на то законных оснований, Хозяйственным судом города Киева и Святошинского районного суда города Киева были обеспечены иски экс-руководителя КЭВРЗ и приостановлено решение наблюдательного совета о его отстранении и приостановлении внесения соответствующих изменений в Единый государственной реестр. Отметим, что эти суды в соответствии с Хозяйственный процессуальным кодексом и Гражданским процессуальным кодексом Украины не имеют на это полномочий ", - отметили в пресс-службе.

Отмечается также, что обращение Дутчака в Хозяйственный суд и Святошинский районный суда Киева с заявлениями об обеспечении иска было осуществлено до представления им исковых заявлений, в которых он должен выложить свои требования и указать основания для их удовлетворения судами.

Кроме того, по информации компании, Святошинский райсуд Киева совершил подачу заявления об обеспечении иска и его удовлетворение при отсутствии трудового спора между КЭВРЗ и Дутчаком.

В пресс-службе напомнили, что Дутчак был отстранен от исполнения обязанностей главы правления КЭВРЗ в связи с неэффективной работой, что привело к многочисленным нарушениям в деятельности завода и нанесению финансового ущерба предприятию.

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