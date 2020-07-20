Египет решил отправить войска в Ливию
20 июля, 2020, 22:25
Парламент Египта проголосовал за отправку армии в Ливию
Об этом сообщает AP.
Свое решение парламентарии объяснили "защитой национальной безопасности Египта".
Боевые действия в Ливии начались после свержения власти ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Сейчас страна разделена между правительством на востоке, союзником которого является военный командир Халифа Хафтар, и правительством в Триполи на западе. Правительство в Триполи поддерживают США.
Египет в этой войне поддерживает восточные ливийские силы, а Турция - правительство в Триполи.
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