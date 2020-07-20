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Espreso.tvМирЕгипет решил отправить войска в Ливию

Египет решил отправить войска в Ливию


фото: АР
Парламент Египта проголосовал за отправку армии в Ливию

Об этом сообщает AP.

Свое решение парламентарии объяснили "защитой национальной безопасности Египта".

Боевые действия в Ливии начались после свержения власти ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Сейчас страна разделена между правительством на востоке, союзником которого является военный командир Халифа Хафтар, и правительством в Триполи на западе. Правительство в Триполи поддерживают США.

Египет в этой войне поддерживает восточные ливийские силы, а Турция - правительство в Триполи.

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