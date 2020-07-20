Доступные кредиты: банки выдали более 1,7 млрд грн в рамках госпрограммы

20 июля, 2020, 16:39

По состоянию на 20 июля банки выдали более 1,7 млрд грн по программе "Доступные кредиты 5-7-9%"

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Согласно сообщению, по состоянию на 20 июля 2020 года, выдано 1250 кредитов на общую сумму 1,775 млрд грн.

При этом отмечается, что за последнюю неделю в рамках государственной программы уполномоченные банки заключили 110 новых сделок на общую сумму 324 млн грн.

По данным ведомства, всего активизируют программу соглашения в части рефинансирования ранее предоставленных кредитов.

"Портфель рефинансированных кредитов уже превысил миллиард гривень и продолжает расти. Сумма заявок на рефинансирование составила 5,6 миллиарда гривень с момента запуска этого антикризисного продукта", - отметили в пресс-служба.

В Минфине также добавили, что спрос предпринимателей на инвестиционные кредиты, из которых начиналась программа, остается высоким. Так, общая сумма заявок на инвестиционные кредиты составила 4,8 млрд грн. При этом портфель предоставленных кредитов в рамках этого продукта достиг уже 687,4 млн грн.

Отмечается, что каждый второй кредит на условиях программы "Доступные кредиты 5-7-9%" получают предприятия, которые работают в сельском хозяйстве. 14% выданных займов приходится на предпринимателей занятых в перерабатывающей промышленности. И 12% - бизнес в оптовой и розничной торговле.

По данным Минфина, в региональном разрезе программы активными пока являются предприниматели Харьковской, Киевской и Сумской области. Практически каждый десятый предприниматель, получивший кредит по условиям программы «Доступные кредиты 5-7-9%», имеет либо Харьковскую, либо Киевскую, либо Сумскую прописку.

Государственная кредитная программа "Доступные кредиты 5-7-9%" введена с целью упрощения доступа малого и среднего бизнеса к банковскому кредитованию. В рамках программы действуют три процентные ставки - пять, семь и девять процентов годовых в зависимости от даты основания бизнеса и его размера.

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