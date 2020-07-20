Дайте прокормить семьи: во Львове ОГА пикетируют рестораторы

20 июля, 2020, 14:19

С пустыми тарелками и ложками с десяток предпринимателей скандировали под стенами Львовской областной государственной администрации. Требовали разрешить работу своих заведений после 23:00

Об этом сообщает "Еспресо.Захид".

Сегодня под стенами Львовской ОГА с десяток активистов требовали разрешить работу в ночное время. Среди присутствующих - преимущественно владельцы небольших кафе и ресторанов. Пикетчики жалуются, потому что пятый месяц сидят без зарплаты и не могут прокормить семьи. Кроме того, еще и начались рейды полиции.

"Такие условия труда для нас катастрофические. Это абсурдное решение - запретить работу после одиннадцати вечера. Вирус что в настоящее время более распространяется? - удивляется ресторатор, один из организаторов акции Олег Иваш. - Мы все поддерживаем, выполняем: антисептики, маски, очки и многие другие рекомендации. Мы понимаем ответственность за возможное распространение пандемии, но тогда пусть все сети закрывают. Почему для крупных корпораций закон не писан? Последние два дня нас замучили проверками. Когда-то в городе решили развивать туристическую отрасль, но сейчас это приводит к катастрофе".

По словам Олега Иваша, областная госадминистрация всячески пытается помочь предпринимателям. Впрочем немало решений принимает центральная власть. Поэтому составили петицию к президенту и Кабинету Министров с требованием отменить запретную норму.

"Почему лицо нашего президента, господин Арахамия, танцует в четыре утра на дискотеке, почему он может, а нам угрожают штрафами, - возмущается владелица караоке-кальяна Ксения Леардо. - В начале выставили список требований - мы их выполнили, в частности сделали за собственные средства ИФА-тесты всем работникам и придерживались всех гигиенических норм. Но после всего нам говорят: закрывайтесь в 23:00. Моя потенциальная аудитория приходит отдыхать после 10 вечера, а уже через час я должен сказать им "до свидания"? Я плачу все налоги, лицензии, но есть ограничения, не могу полноценно работать. Тогда давайте все закроем: такси, маршрутки, АЛКОМАРКЕТ. Посмотрите, что происходит после 23:00 на площади Рынок или у магазинов алкоголя. Там жизнь кипит. Если после 23:00 "косит" ковид, то сделайте комендантский час и остановите все. А банкет почему после 23:00 нельзя продолжать? Как думаете, если люди сидят несколько часов вместе за столом, то что-то изменится после одиннадцати? Я не понимаю логики ".

Во время пикета к предпринимателям вышли областные чиновники. Начальница областного управления туризма Наталья Табака отметила, что знает о проблеме, уже были неоднократно встречи с предпринимателями по этому вопросу. Впрочем все зависит от Кабинета Министров, поскольку решать, пока должны работать заведения - его компетенция.

"На прошлой неделе состоялась встреча с Всеукраинской ассоциацией рестораторов, - отметила Наталья Табака. - Там были и львовские рестораторы вместе с главой ЛОГА Максимом Козицким. Так что теперь предприниматели вышли с поддержкой инициатив, чтобы разрешить работу после 23:00, кому это разрешено законом. Мы все обсудили, но нужно решение Кабмина ".

Сейчас акция была предупредительная, - говорят предприниматели. Однако если к требованиям не прислушаются, обещают устраивать более массовые акции по всей Украине. Убеждены, что на протест выйдут тысячи.

Кристина Парубий