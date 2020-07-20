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Espreso.tvОбществоДанные 20 млн человек в оказались в открытом доступе из-за утечки в бесплатных VPN-сервисах

Данные 20 млн человек в оказались в открытом доступе из-за утечки в бесплатных VPN-сервисах

Персональные данные 20 млн пользователей бесплатных VPN-сервисов попали в открытый доступ

Об этом сообщила организация vpnMentor.

Специалисты обнаружили на незащищенном сервере базу объемом 1,2 терабайта данным таких приложений, как UFO VPN, Fast VPN, Free VPN, Super VPN, Flash VPN, Secure VPN и Rabbit VPN. В ней содержатся электронные адреса, незашифрованные пароли, IP- и домашние адреса пользователей, данные о моделях их смартфонах и идентификаторы устройств.

Каждый из VPN-сервисов утверждал, что не требует регистрации пользователей, что означает, что он не регистрирует активность пользователей.

Однако исследователи организации обнаружили несколько записей действий пользователей на общем сервере.

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