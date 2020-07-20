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Espreso.tvМирБесплатная марихуана и миллион долларов за рождение ребенка: Канье Уэст провел первую встречу с избирателями

Бесплатная марихуана и миллион долларов за рождение ребенка: Канье Уэст провел первую встречу с избирателями

Американский рэпер Канье Уэст провел первую встречу с избирателями в Чарльстоне, штат Южная Каролина

Вест вышел к людям в бронежилете и выбритым на затылке числом 2020. Сначала он пригласил на сцену несколько женщин, которые рассказали о том, что их беспокоит, после чего рэпер взял все в свои руки.

Сначала он размышлял на огромное количество тем - от борьбы с наркотиками и международных отношений до полицейский жестокости и своих бизнес-сделок, пишет ABC News .

А когда Вест заговорил о своей семье, то расплакался, ведь его отец якобы хотел сделать аборт. После этого он рассказал, что "чуть не убил и свою дочь", ведь его жена - Ким Кардашьян - забеременела "когда он этого не хотел".

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Рэпер отметил, что теперь "не будет никаких планов Б - только А". Запрещать аборты рэпер не хочет - необходимо, чтобы у будущих родителей была возможность содержать детей.

"Любой, у кого рождается ребенок, будет получать миллион долларов - или что-то около того", - предложил Вест.

Кроме этого рэпер много говорил о Боге и необходимости следовать правильному пути, а в конце встречи отметил, что марихуана "должна быть бесплатной".

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