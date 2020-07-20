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Espreso.tvОбществоБелые медведи могут вымереть до 2100 года, - климатологи

Белые медведи могут вымереть до 2100 года, - климатологи

Таяние льда в Арктике может привести к практически полному вымиранию белых медведей к 2100 году

Об этом сообщает The Guardian .

К такому выводу пришли ученые Университета Торонто. По их данным, в мире насчитывается около 26 тыс. белых медведей, которые уже сейчас находятся на грани выживания. Животные не могут найти достаточно пищи на суше и полагаются на морской лед, с которого могут охотиться. Но по мере того, как лед тает из-за изменения климата, уменьшается и популяция белых медведей.

"Даже если мы уменьшим выбросы, мы все равно увидим, как некоторые группы популяции будут исчезать к концу века", - заявил один из авторов исследования, биолог Питер Мольнар.

Больше всего, по его словам, пострадают медведи, живущие в ледовых районах Гудзонова залива. Уже к 2040 году белые медведи из этого региона столкнутся с проблемами размножения.

Ученые объяснили, что в отличие от других видов белых медведей можно спасти только в том случае, если их среда обитания защищена, а это требует борьбы с изменением климата на глобальном уровне. Предыдущие исследования показали, что даже если человечество сократит выбросы парниковых газов, для стабилизации объема морского льда понадобится еще 25-30 лет.

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