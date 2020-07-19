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Espreso.tvСпортИзвестный украинский футбольный тренер с двумя детьми погиб в ДТП

Известный украинский футбольный тренер с двумя детьми погиб в ДТП


фото: mukachevo.net
19 июля на Закарпатье в ДТП погиб украинский футбольный тренер Виктор Ряшко, жертвами аварии также стали двое детей

Об этом сообщает Mukachevo.net .

На трассе Киев - Чоп возле села Ивановцы столкнулись легковушка Mazda и грузовик, в результате чего погибли три человека. Среди погибших - 56-летний футбольный тренер клуба "Мункач" Виктор Ряшко и двое детей. Единственный человек из легковушки, который выжил, жена тренера. Она была доставлена в больницу в сознании.

56-летний Виктор Ряшко - украинский футболист и тренер. Выступал за команды "Трудовые резервы" (Львов), "Буковина" (Черновцы), "Нива" (Тернополь), "Кремень" (Кременчуг), "Приладист" (Мукачево), "Лыжник" (Мукачево), "Карпаты" ( Мукачево).

Тренировал команды "Приладист" (Мукачево), "Лыжник" (Мукачево), "Карпаты" (Мукачево), "Линет" (Берегово), "Закарпатье" (Ужгород), "Мукачево", "Нива" (Тернополь), "Львов ".

Был спортивным директором ужгородской "Говерлы".

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