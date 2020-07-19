Из-за коронавируса юбилейный Львовский полумарафон состоится в онлайн-формате

19 июля, 2020, 12:16

Юбилейный пятый Львовский полумарафон в этом году пройдет в формате стиль 22 и 23 августа 2020 года и будет называться - 5th MOLOKIYA LVIV HALF MARATHON ONLINE

Об этом сообщает компания-организатор Run Ukraine, передает "Еспресо-Захид".

"Выбирай любую индивидуальную дистанцию - 4.2 км, 10 км, 21.0975 км или регистрируйся на командный забег - 2х21.0975 км, 4х21.0975 км, 4х10 км и беги изо всех сил где бы ты ни был! Это будет непросто, но ты пишатимешся собой. И мы будем гордиться тобою! Давай # бигтиразом онлайн! ", - написали организаторы на официальной странице полумарафон.

В этом году Львовский полумарафон, который уже стал доброй традицией для украинских бегунов, должен быть уже в пятый раз. Ожидалось, что в 5th MOLOKIYA LVIV HALF MARATHON примут участие около 4500 бегунов-любителей и профессионалов из Украины и из-за рубежа.

"К сожалению, почти невозможно спрогнозировать, удастся ли провести хотя бы одно беговое мероприятие офлайн. Есть риск того, что их придется отменять в последний момент: за неделю или даже за сутки, как это было с полумарафон в Париже. Мы можем смириться и сидеть дома , пока пандемия не закончится. Но разве это в стиле бегунов? Мы знаем, что такое преодолевать границы возможного. Мы не умеем ровно сидеть на месте и мириться с обстоятельствами. Поэтому Лига не удается устранить. Лига будет онлайн ", - отметил генеральный менеджер Run Ukraine Дмитрий Черницкий.

Львовский полумарафон 5th MOLOKIYA LVIV HALF MARATHON - это один из этапов всеукраинской беговой Лиги Under Armour Ukrainian Majors Running League. В этом году она полностью переходит в онлайн-формат.

Under Armour Ukrainian Majors Running League ONLINE объединит 5 беговых мероприятий:

22-23 августа 2020 - 5th MOLOKIYA LVIV HALF MARATHON

19-20 сентября 2020 - 10th WORK.UA KYIV HALF MARATHON

10-11 октября 2020 - 5th TAVRIA V ODESA HALF MARATHON

31 октября-1 ноября 2020 - 11th WIZZ AIR KYIV CITY MARATHON

21-22 ноября 2020 - 5th INTERPIPE DNIPRO HALF MARATHON

Харьковский полумарафон 1st RUN UKRAINE KHARKIV HALF MARATHON и запорожский полумарафон 4th ZAPORIZHSTAL HALF MARATHON в 2020 году не состоятся и будут перенесены на 2021.

Беговые мероприятия в формате онлайн приобрели популярность во время карантина из-за запрета проведения массовых мероприятий. Онлайн-забеги - это забеги, которые позволяют участвовать в них дистанционно, бежа в любом городе и по любому маршруту. Таким образом выдерживается социальная дистанция, а значит, они являются безопасными и не нарушают условий карантина.

Для участия в таком мероприятии нужен только телефон или GPS-устройство, которое будет фиксировать пройденную дистанцию. Преодолев ее, бегун получает медаль финишера - так же, как и на обычном забеге.

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