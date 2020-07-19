Во Львове возле ночного клуба обнаружили самострой

19 июля, 2020, 15:16

Возле развлекательного заведения ODEON начали заливать фундамент и обустраивать опалубку без всякого разрешения

Вблизи ночного клуба ODEON на улице Научной, 7а во Львове коммунальщики заметили незаконные строительные работы. Об этом сообщил заместитель городского главы по градостроительству Любомир Зубач, передает "Еспресо-Запад".

По словам Зубача, на участке возле ночного клуба ODEON начали заливать фундамент и обустраивать опалубку.

"Без всякого документа, без разрешения на строительные работы, без оформления земельного участка и в будни, и в праздники - строят", - отметил Зубач.

18 мая коммунальные службы пытались снести незаконное строительство, однако им физически помешал человек, представившийся адвокатом владельцев заведения ODEON: он стал на пути коммунального бульдозера и не дал ему проехать к месту самостроя.

Самострой у Odeon ❗ ODEON и циничный самострой ❗ "Без всякого документа, без разрешения на строительные работы без оформления земельного участка и в будни, и в праздники - строят. Так называемая реформа Архдомконтроля - золотое время для незаконных застройщиков, - пишет заместитель городского головы по градостроительству Любомир Зубач. - Они подняли головы, потому что правительство связало руки городским ДАБИ. Поэтому и в жару, и в грозу адвокаты беспредельщиков готовы бросаться под коммунальные бульдозеры!" Напомним, в этом же помещении клуба несколько лет назад был серьезный пожар, тогда пострадали люди! Не были соблюдены правила пожарной безопасности в клубе. Незаконное строительство - это несоблюдение всех норм, безопасности в частности. Поэтому заместитель городского главы обращается к премьер-министру и правительству - городам пора пора развязать руки и вернуть полномочия. Иначе - грозит вот такой строительный «беспредел», который может закончиться трагически. Ведь речь идет прежде всего о безопасности людей. Опубликовано Львов. Градостроительство Суббота, 18 июля 2020 г.

Ранее в этом помещении работал ночной клуб "Mi100".

В 2016 году в клубе из-за несоблюдения правил пожарной безопасности случился серьезный пожар, к медикам с различными травмами обратились 25 человек.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb