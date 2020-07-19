Во Франции ношение масок в помещениях становится обязательным
19 июля, 2020, 08:18
Министр здравоохранения Франции Оливье Веран объявил о том, что по всей стране с понедельника, 20 июля 2020 года, будет внедрено обязательное ношение масок во всех закрытых помещениях, "принимающих публику"
Решение принято из-за признаков возможного "возвращения" высокого уровня заражения коронавирусом в стране, перредае Еспресо.TV со ссылкой на RFI .
"С понедельника ношение масок станет обязательным в закрытых помещениях. Это касается торговых точек, учреждений, принимающих публику, закрытых рынков, банков", - заявил Веран.
Нарушителям грозит штраф в размере 135 евро.
- До сих пор во Франции обязательным было ношение масок только в общественном транспорте.
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