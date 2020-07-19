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Espreso.tvМирВеликобритания приостанавливает публиковать ежедневную статистику смертей от COVID-19

Великобритания приостанавливает публиковать ежедневную статистику смертей от COVID-19

Британское правительство решило пересмотреть методы подсчета смертельных случаев от коронавируса, чтобы точно устанавливать, умер ли человек именно от COVID-19 или от другой причины

Сейчас в статистику смертей от COVID-19 входят все случаи, когда умершие были инфицированы коронавирусом, независимо от того, умерлили  они именно от этой болезни, или по другим причинам. На эту проблему обратили внимание профессора из Университета Восточной Англии и Оксфордского университета, передает Еспресо.TV со ссылкой на DW .

Правительство "кажется, не учитывает, как давно был сделан тест на COVID-19,  выздоровел ли человек в больнице и был ли он  выписан", считают ученые.

"Мы должны помнить, что это новая инфекция, есть свидетельства о долгосрочные проблемы со здоровьем у некоторых пострадавших. Сейчас самое время пересмотреть, как исчисляются смертельные случаи", - заявила директор агентства по здравоохранению Англии Сюзан Хопкинс.

По данным ресурса Worldometers, отслеживающего распространение коронавирусной инфекции, сейчас в Великобритании коронавирусом были инфицированы более 295 тыс. человек, умерло 45 тыс.

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