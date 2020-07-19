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Espreso.tvОбществоВ ВР готовят законопроект о борьбе с сектами

В ВР готовят законопроект о борьбе с сектами


фото: Укрінформ
Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов разрабатывает законопроект о деятельности деструктивных религиозных организаций

Об этом заявила председатель комитета Галина Третьякова, сообщает hromadske.

По ее словам, речь идет о религиозных организациях, которые работают как финансовые учреждения и забирают средства у людей.

"В Америке это очень серьезно обсуждалось, у нас, к сожалению, эти отношения не урегулированы. Под религиозными учреждениями может прикрываться финансовое учреждение, которое может забирать у людей их имущество", - сказала Третьякова.

Она назвала такие организации системой с нейролингвистическим программированием.

"Такая проблема есть, когда под религиозной организацией скрывается финансовое учреждение, в том числе и с "черными нотариусами", которое хочет забрать у человека его имущество, пользуясь тем, что человек в беде. Программированием начинают делать все, чтобы он в эту организацию принес средства. Нужно чтобы мы им противодействовали", - пояснила депутат от "Слуги народа".

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