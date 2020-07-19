 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Сприне, что на Львовщине, отметили годовщину создания Украинской Главной Освободительной Рады

В Сприне, что на Львовщине, отметили годовщину создания Украинской Главной Освободительной Рады


фото: ugvr
Это событие вошло в историю национально-освободительной борьбы как Большой сбор УГОР

Об этом сообщает корреспондент Еспресо.Запад.

В селе Спрыня Самборского района  на Львовщине, на территории спортивно-туристического оздоровительного комплекса "Прикарпатье" имени президента УГОР Кирилл Осьмак, отметили семьдесят шестую годовщину создания Украинской Главной Освободительной Рады (УГОР). Это событие вошло в историю национально-освободительной борьбы как Большие сборы УГОР.

Представители областной и местной власти вместе с общественностью возложили цветы к подножию памятника. После чего состоялась поминальная панихида по погибшим борцами за независимость Украины.

null

Памятник основателям УГОР в Сприне

Справка

Украинская главная освободительная рада (УГОР) - орган политического руководства украинским освободительным движением, объявивший себя «верховным органом украинского народа в его революционно-освободительной борьбе» (Временный устрий УГОС), образованный в Украине в конце Второй мировой войны по инициативе УПА и ОУН (б ).

Целью организаторов было создание широкой общественно-политической базы для борьбы вооруженного подполья против немцев и большевиков и привлечения к ней кадров из-за ОУН, хотя последняя оставалась организационной и идеологической базой УГВР.

Именно на лесничестве вблизи горного села Спрыня в июле 1944 года на Большом сборе национально-патриотических сил был образован этот единый центр для координации и руководства борьбой ОУН-УПА против большевистской оккупации. Президентом УГВР был избран уроженец Полтавщины Кирилл Осьмака.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 июля, 2020 воскресенье

больше новостей

19 июля, 2020 воскресенье

18 июля, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать