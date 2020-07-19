В Сприне, что на Львовщине, отметили годовщину создания Украинской Главной Освободительной Рады
Об этом сообщает корреспондент Еспресо.Запад.
В селе Спрыня Самборского района на Львовщине, на территории спортивно-туристического оздоровительного комплекса "Прикарпатье" имени президента УГОР Кирилл Осьмак, отметили семьдесят шестую годовщину создания Украинской Главной Освободительной Рады (УГОР). Это событие вошло в историю национально-освободительной борьбы как Большие сборы УГОР.
Представители областной и местной власти вместе с общественностью возложили цветы к подножию памятника. После чего состоялась поминальная панихида по погибшим борцами за независимость Украины.
Памятник основателям УГОР в Сприне
Справка
Украинская главная освободительная рада (УГОР) - орган политического руководства украинским освободительным движением, объявивший себя «верховным органом украинского народа в его революционно-освободительной борьбе» (Временный устрий УГОС), образованный в Украине в конце Второй мировой войны по инициативе УПА и ОУН (б ).
Целью организаторов было создание широкой общественно-политической базы для борьбы вооруженного подполья против немцев и большевиков и привлечения к ней кадров из-за ОУН, хотя последняя оставалась организационной и идеологической базой УГВР.
Именно на лесничестве вблизи горного села Спрыня в июле 1944 года на Большом сборе национально-патриотических сил был образован этот единый центр для координации и руководства борьбой ОУН-УПА против большевистской оккупации. Президентом УГВР был избран уроженец Полтавщины Кирилл Осьмака.
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