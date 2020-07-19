В Сприне, что на Львовщине, отметили годовщину создания Украинской Главной Освободительной Рады

19 июля, 2020, 20:20

Это событие вошло в историю национально-освободительной борьбы как Большой сбор УГОР

Об этом сообщает корреспондент Еспресо.Запад.

В селе Спрыня Самборского района на Львовщине, на территории спортивно-туристического оздоровительного комплекса "Прикарпатье" имени президента УГОР Кирилл Осьмак, отметили семьдесят шестую годовщину создания Украинской Главной Освободительной Рады (УГОР). Это событие вошло в историю национально-освободительной борьбы как Большие сборы УГОР.

Представители областной и местной власти вместе с общественностью возложили цветы к подножию памятника. После чего состоялась поминальная панихида по погибшим борцами за независимость Украины.

Памятник основателям УГОР в Сприне

Справка

Украинская главная освободительная рада (УГОР) - орган политического руководства украинским освободительным движением, объявивший себя «верховным органом украинского народа в его революционно-освободительной борьбе» (Временный устрий УГОС), образованный в Украине в конце Второй мировой войны по инициативе УПА и ОУН (б ).

Целью организаторов было создание широкой общественно-политической базы для борьбы вооруженного подполья против немцев и большевиков и привлечения к ней кадров из-за ОУН, хотя последняя оставалась организационной и идеологической базой УГВР.

Именно на лесничестве вблизи горного села Спрыня в июле 1944 года на Большом сборе национально-патриотических сил был образован этот единый центр для координации и руководства борьбой ОУН-УПА против большевистской оккупации. Президентом УГВР был избран уроженец Полтавщины Кирилл Осьмака.

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