В Ровно коронавирус подозревают в 58 работников детских садов

19 июля, 2020, 10:57

По результатам проверок в Ровно обнаружили коронавирусную болезнь в 58 работников детских садов

Об этом сообщила заместитель мэра Ровно Галина Кульчинская, передает Еспресо.TV со ссылкой на ВолиньPost .

По ее словам, с понедельника по четверг почти 1000 работников детсадов сдавали кровь на ИФА-тесты.

"Есть результат: из почти 1000 тестов 49 подтвердили наличие иммуноглобулина-G, что свидетельствует или о перенесенной ранее болезни, или скрытом ношении вируса. В девяти человек тесты показали наличие иммуноглобулина М, что свидетельствует о наличии в организме вируса", - заявила Кульчинская.

Работников, у которых обнаружили антитела к коронавирусу, к работе не допустят и дополнительно проверят болезнью методом ПЦР.

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