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Espreso.tvМирВ России скончался бывший премьер Кыргызстана

В России скончался бывший премьер Кыргызстана


фото: radiosvoboda.org
В Санкт-Петербурге на 76-м году жизни скончался бывший премьер-министр Кыргызстана Николай Танаев

Об этом сообщает Радио Свобода .

О смерти политика сообщили близкие Танаева. Бывший премьер Кыргызстана скончался после продолжительной болезни. Его похоронят в Санкт-Петербурге.

Николай Танаев возглавлял правительство Кыргызстана с 30 мая 2002 до 24 марта 2005 года. После свержения власти тогдашнего президента Аскара Акаева Танаев покинул страну.

В России он работал в компании "Газпромнефть".

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