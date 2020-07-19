 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВ Нанте задержали подозреваемого по делу пожара в старинном соборе

В Нанте задержали подозреваемого по делу пожара в старинном соборе

В городе Нант (Франция) полиция взяла под стражу 39-летнего мигранта, который на добровольной основе работал в католическом Соборе святых Петра и Павла XV века и может быть виновным в пожаре, который произошел в этой памятке архитектуры

Об этом со ссылкой на французское BFM TV передает Еспресо.TV .

Как стало известно сегодня, 19 июля 2020 года, человек находится в судебной полиции Нанта. Это волонтер из епархии, в день пожара, как отмечается, забыл закрыть дверь в храм. Ему 39 лет. Он мигрант.

Однако, как отмечает прокурор, "любой вывод был бы преждевременным", поскольку только начата экспертиза, в ходе которой изучаются места распространения огня.

Речь идет оо электрическом оборудовании, а также органе, который тоже был электрифицирован.

Кроме того, эксперты ищут следы топлива и других горючих веществ, которые могли бы свидетельствовать об умышленном поджоге храма.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 июля, 2020 воскресенье

18 июля, 2020 суббота

больше новостей

19 июля, 2020 воскресенье

18 июля, 2020 суббота

17 июля, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать