В Нанте задержали подозреваемого по делу пожара в старинном соборе

19 июля, 2020, 11:32

В городе Нант (Франция) полиция взяла под стражу 39-летнего мигранта, который на добровольной основе работал в католическом Соборе святых Петра и Павла XV века и может быть виновным в пожаре, который произошел в этой памятке архитектуры

Об этом со ссылкой на французское BFM TV передает Еспресо.TV .

Как стало известно сегодня, 19 июля 2020 года, человек находится в судебной полиции Нанта. Это волонтер из епархии, в день пожара, как отмечается, забыл закрыть дверь в храм. Ему 39 лет. Он мигрант.

Однако, как отмечает прокурор, "любой вывод был бы преждевременным", поскольку только начата экспертиза, в ходе которой изучаются места распространения огня.

Речь идет оо электрическом оборудовании, а также органе, который тоже был электрифицирован.

Кроме того, эксперты ищут следы топлива и других горючих веществ, которые могли бы свидетельствовать об умышленном поджоге храма.

Пожар в соборе произошла 18 июля . В тот же день ее потушили .

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