В Нанте задержали подозреваемого по делу пожара в старинном соборе
Об этом со ссылкой на французское BFM TV передает Еспресо.TV .
Как стало известно сегодня, 19 июля 2020 года, человек находится в судебной полиции Нанта. Это волонтер из епархии, в день пожара, как отмечается, забыл закрыть дверь в храм. Ему 39 лет. Он мигрант.
Однако, как отмечает прокурор, "любой вывод был бы преждевременным", поскольку только начата экспертиза, в ходе которой изучаются места распространения огня.
Речь идет оо электрическом оборудовании, а также органе, который тоже был электрифицирован.
Кроме того, эксперты ищут следы топлива и других горючих веществ, которые могли бы свидетельствовать об умышленном поджоге храма.
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