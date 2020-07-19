В Хабаровске выходят с плакатами "Трамп, спаси!" и "Москва, уходи из наших недр и нашей тайги!". Фотофакты
На это 19 июля 2020 на своем Telegram-канале обращает внимание украинский политолог Тарас Березовец, передает Еспресо.TV.
В подтверждение он публикует скриншоты с видеостримов, где хорошо видно, как люди держат в руках большие баннеры со словами "Кремль не слышит! Трамп, спаси!", При этом слово "спаси" подчеркнуто, а также со словами "Москва, уходи с нашей реки! Из наших недр и нашей тайги!".
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"Это Хабаровск. Пока это очень далеко от революции. Но сигнал отчетливо тревожный", - отмечает Березовец.
На других фото и видеокадрах видно, что у тех, кто выходит в городе на несанкционированные акции, при себе есть флаг Хабаровска с двумя медведями и бело-зелено-голубой флаг Хабаровского края, а российских триколоров почти нет.
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Кроме того, как свидетельствует видео российского портала Newsader, в общении с журналистами митингующие не скрывают личного пренебрежительного отношения к Путину и при этом особо не выбирают выражений.
- Напомним, ежедневные протесты в Хабаровске продолжаются уже больше недели. Впервые в поддержку Фургала люди вышли там в субботу, 11 июля 2020 года.
- Вчера, 18 июля, там снова состоялась многолюдная акция. Сегодня, 19-го, из-за сильной жары горожане отказались от акции днем и вышли на центральную площадь Ленина вечером. Днем выступления проходили только в солидарном с ними Владивостоке.
- Причина резкого недовольства местных жителей - политически мотивированный, как они считают, арест Басманным судом Москвы их губернатора Сергея Фургала, задержанного якобы за организацию серии заказных убийств в 2004-2005 годах.
- Его задержали после подведения официальных итогов общероссийского конституционного референдума по "обнулению" количества сроков президентского правления Путина. Хабаровский край имел одни из самых низких показателей его поддержки.
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