 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ ГСЧС предупредили о новой угрозе наводнений в западных областях

В ГСЧС предупредили о новой угрозе наводнений в западных областях


фото: Укрінформ
В западных областях Украины 19-20 июля существует риск повышения уровня воды в реках

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"В течение второй половины дней 19 июля и в первой половине ночи 20 июля в местах прохождения сильных ливней будет происходить: на малых водотоках и в верховьях рек Закарпатской области мимолетное повышение уровней воды на 0,3 - 0,8 м формирование значительного местного и склонного стока с подтопления пониженных мест, особенно в населенных пунктах", - заявили в ГСЧС.

На реках бассейнов Сяна, Днестра в Львовской и Ивано-Франковской областях ожидают подъем уровней воды на 0,2-1 м.

  • Напомним, Кабмин выделил более 700 млн грн на преодоление последствий паводков на западе Украины.
  • Минздрав сообщил, что в условиях наводнения и паводков возможны подтопления свалок и хранилищ навоза, в связи с чем возрастает риск вспышек инфекционных болезней и пищевых отравлений.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 июля, 2020 воскресенье

больше новостей

19 июля, 2020 воскресенье

18 июля, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать