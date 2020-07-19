В ГСЧС предупредили о новой угрозе наводнений в западных областях

19 июля, 2020, 18:29

В западных областях Украины 19-20 июля существует риск повышения уровня воды в реках

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"В течение второй половины дней 19 июля и в первой половине ночи 20 июля в местах прохождения сильных ливней будет происходить: на малых водотоках и в верховьях рек Закарпатской области мимолетное повышение уровней воды на 0,3 - 0,8 м формирование значительного местного и склонного стока с подтопления пониженных мест, особенно в населенных пунктах", - заявили в ГСЧС.

На реках бассейнов Сяна, Днестра в Львовской и Ивано-Франковской областях ожидают подъем уровней воды на 0,2-1 м.

Напомним, Кабмин выделил более 700 млн грн на преодоление последствий паводков на западе Украины.

Минздрав сообщил, что в условиях наводнения и паводков возможны подтопления свалок и хранилищ навоза, в связи с чем возрастает риск вспышек инфекционных болезней и пищевых отравлений.

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