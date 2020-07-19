В Черновцах мужчина из Азербайджана во время драки на улице застрелил человека
Это произошло на лестнице Дома быта на улице Небесной Сотни у "Оззи", рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Черновицкую информационное агентство АСС .
Как сообщают очевидцы, они слышали щелчок, а потом человек упал.
Место совершения убийства
В сети также обнародованы зафиксирован на видео момент убийства.
# НовиниЧЕ. Момент, когда застрелили человека :(. Видео от @vasya_yanchukОпубликовано Chernivtsigram субботу, 18 Июля 2020
По данным Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области , погибшему 58 лет. При осмотре его тела были обнаружено огнестрельное ранение в голову.
На поиски злоумышленника ориентированы все наряды полиции и введено в действие специальную полицейскую операцию.
В течение нескольких минут правоохранители установили личность и разыскали причастного. Им оказался 54-летний уроженец Азербайджана, проживающий на Буковине.
Сейчас мужчина находится в отделении полиции, правоохранители проводят все необходимые следственные действия.
Следователи Шевченковского отделения полиции города Черновцы внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам статьи 115 (умышленное убийство), а также статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Начато досудебное расследование.
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