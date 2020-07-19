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Espreso.tvОбществоВ Черновцах мужчина из Азербайджана во время драки на улице застрелил человека

В Черновцах мужчина из Азербайджана во время драки на улице застрелил человека

В субботу, 19 июля 2020 года, в Черновцах во время уличной ссоры и потасовки, которая возникла между двумя мужчинами - 58 и 54 лет, один из них достал пистолет и выстрелил. Есть погибший

Это произошло на лестнице Дома быта на улице Небесной Сотни у "Оззи", рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Черновицкую информационное агентство АСС .

Как сообщают очевидцы, они слышали щелчок, а потом человек упал.

Место совершения убийства

В сети также обнародованы зафиксирован на видео момент убийства.

# НовиниЧЕ. Момент, когда застрелили человека :(. Видео от @vasya_yanchuk

Опубликовано Chernivtsigram субботу, 18 Июля 2020

 

По данным Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области , погибшему 58 лет. При осмотре его тела были обнаружено огнестрельное ранение в голову.

На поиски злоумышленника ориентированы все наряды полиции и введено в действие специальную полицейскую операцию.

В течение нескольких минут правоохранители установили личность и разыскали причастного. Им оказался 54-летний уроженец Азербайджана, проживающий на Буковине.

Сейчас мужчина находится в отделении полиции, правоохранители проводят все необходимые следственные действия.

Следователи Шевченковского отделения полиции города Черновцы внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам статьи 115 (умышленное убийство), а также статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Начато досудебное расследование.

 

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