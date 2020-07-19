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Espreso.tvМирВ Амстердаме из-за COVID-19 закрыли квартал красных фонарей

В Амстердаме из-за COVID-19 закрыли квартал красных фонарей


фото: Reuters
Власти Амстердама ограничили доступ к кварталу красных фонарей из-за угрозы распространения коронавируса

Об этом со ссылкой на NL Times сообщает Укринформ.

Часть микрорайона Амстердама Де Валлен, где находится квартал красных фонарей, была закрыта 18 июля вечером после наплыва туристов, который сделал эту территорию неуправляемой. Власти города закрыли много узких переулков в микрорайоне и ввели на нескольких улицах одностороннее движение для пешеходов.

Это вторые выходные подряд, когда местность переполнена посетителями. Многие жители района выразили обеспокоенность по поводу того, что стало невозможным держать безопасное расстояние 1,5 м, рекомендованное органами здравоохранения из-за коронавируса.

Власти города разослали сообщение в социальных сетях в субботу около 23:00 на английском и нидерландском языках, призывая людей не посещать этот район.

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