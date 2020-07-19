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Espreso.tvСпортУПЛ: Где и когда смотреть последний тур чемпионата Украины по футболу

УПЛ: Где и когда смотреть последний тур чемпионата Украины по футболу


фото: shakhtar.com
В 32-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" сыграет против "Александрии", а "Динамо" встретится с "Колосом"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

После 31-го тура в турнирной таблице УПЛ "Динамо" после матча с "Зарей" (3: 1) занимает второе место и имеет в активе 59 очков, луганчане отстают от киевлян на 2 балла и идут третьими. Черниговская "Десна" четвертая с 55 пунктами и после поражения "Александрии" (1: 3) потеряла шансы на Лигу чемпионов.

"Шахтер", который досрочно гарантировал себе чемпионство, имеет 81 очко.

Чемпионат Украины по футболу

32-й тур

19 июля, воскресенье

17:00 "Львов" - "Мариуполь", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

17:00 "Днепр-1" - "Ворскла", прямая трансляция на телеканале УНИАН

19:30 "Колос" - "Динамо", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

19:30 "Заря" - "Десна", прямая трансляция на телеканале УНИАН

19:30 "Александрия" - "Шахтер", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

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