Украинский журналист Бутусов заболел коронавирус

19 июля, 2020, 16:31

Известный украинский журналист Юрий Бутусов заявил, что заболел COVID-19

Об этом Бутусов сообщил в facebook.

"У меня коронавирус. Только получил заключение лаборатории "Дила". Считаю необходимым сообщить всем, с кем я был в контакте последнее время", - написал Бутусов.

По его словам, симптомов как таковых, кроме температуры 36,9-37,2 и небольшой ломоты в суставах, у него нет.

"Других симптомов - першение, кашля нет, температура не поднимается, ее даже можно не заметить. Если бы не эпидемия, я мог бы и не обратить внимание, однако в таком случае лучше не тянуть с тестированием. Его делают очень быстро, это не создает больших неудобств", - добавил журналист.

Он отметил, что не узнает, где мог подхватить вирус.

"Сейчас чувствую себя хорошо, никаких проблем нет. У меня все есть, я на самоизоляции дома, семья также будет на самоизоляции до момента полного выздоровления", - отметил Бутусов.

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