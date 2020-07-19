Украинские ученые исследовали влияние карантинных мероприятий на состояние атмосферного воздуха

19 июля, 2020, 19:29

Введение карантинных мероприятий по всему миру существенно уменьшили интенсивность промышленного производства и перемещение транспорта, и, как следствие, уменьшили на 17% выбросы СО2 в атмосферу

Такие изменения состояния атмосферного воздуха подтверждают определяющую роль антропогенного влияния на формирование парникового эффекта и негативные климатические изменения. Исследования Научного центра аэрокосмических исследований Земли Института геологических наук Национальной академии наук Украины подтверждают указанный вывод.

Замеренные Киевской геофизической обсерваторией температуры приземного воздуха свидетельствуют, что их среднемесячное значение за апрель и май уменьшилось в 2020 году по сравнению с 2019 годом. Это уменьшение совпадает с введением карантина как в Украине, так и в других странах мира в феврале-марте 2020 года. Также было обнаружена корреляция между температурой воздуха и содержанием СО 2 в воздухе: с увеличением среднего значения температуры происходит рост концентрации углекислого газа и наоборот. Таким образом, за период карантинных мероприятий (за исключением отдельных случаев, связанных с лесными пожарами недалеко от столицы) воздух над Киевом стал чище.

Глобальное потепление и негативные изменения климата сегодня можно назвать естественным ответом - реакцией на непродуманной потребительскую стратегию развития человечества. Эффективным средством противодействия указанным негативным процессам является возрождение природных лесных и болотных экосистем как эффективных поглотителей из атмосферы излишеств СО 2 , а рациональной технологии для реализации этих проектов - непременное привлечение материалов многоспектральных космических съемок в мониторинговом режиме и компьютерного моделирования процессов энергомассообмена в геосистемах.

"Исследования, проводимые в Научном центре аэрокосмических исследований Земли Института геологических наук НАН Украины, дают возможность отслеживать изменения атмосферного воздуха Земли в режиме реального времени. Такие исследования чрезвычайно важны для понимания процессов в атмосфере над крупными городами, могут использоваться для разработки мероприятий, направленных на минимизацию негативного воздействия выбросов вредных веществ, которые, к сожалению, всегда присутствуют в воздухе крупных городов, таких как Киев", - сказал академик НАН Украины Анатолий Загородний.

С результатами исследований можно ознакомиться, в частности, сайте Национальной академии наук Украины и на страницах Украинского журнала дистанционного зондирования Земли.