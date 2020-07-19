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Espreso.tvМирСтраны ЕС вводят единую систему распознавания лиц на границе

Страны ЕС вводят единую систему распознавания лиц на границе

Начиная с 2022 года, в Европе начнут использовать новую центральную систему пограничного контроля. Сейчас страны покупают необходимые устройства распознавания лиц путешествующих

Например, Эстония закупит их около сотни, на что из госбюджета уже выделено 2 млн евро, передает Еспресо.TV со ссылкой на Таллинскую газету Postimees .

Речь идет о совместной для всей Шенгенской зоны базе данных, где будут храниться сведения о гражданах третьих стран, приезжающих и выезжающих. Эта информация будет доступна сотрудникам пограничного контроля всех стран-членов. Сейчас каждая страна сохраняет данные о пересекающих границы граждан  третьих стран в свою базу и в рейсовом документе ставится печать, по которой пограничники других стран могут проверить въезд в Шенгенскую зону и выезд из нее. В дальнейшем все эти данным будут в общей системе.

По словам представительницы пограничной охраны Департамента полиции и погранохраны Эстонии Еве Кальмус, основная цель новой системы ENTRY-EXIT - доступность для всех стран-членов ЕС информации о пересечении границы, независимо от места ее пересечения.

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"Это означает, что если человек въехал в Шенгенскую зону через границу Эстонии, а выезжает из нее через Испанию, местный пограничник через систему сможет узнать, превысил ли путешественник разрешенный период пребывания и через какую внешнюю границу государства-члена он попал на территорию" - сказала Кальмус.

Система также предусматривает использование во всех странах-членах устройств распознавания лиц.

"Устройство на границе делает фотографию человека, которого машина автоматически сравнивает со снимком в отсканированном проездном документе", - уточнила Кальмус.

Фактически речь идет о автоматической проверке достоверности лица, которое сейчас делают пограничники визуально, глядя прямо на человека.

"Это сделает проверку надежной и безопасной, а пограничник за счет времени, сэкономленного на внимательной сверке лица и фотографии, сосредоточиться на разговоре с пересекают границу, чтобы убедиться, например, в назначении его поездки и установить возможные противоречия в высказываниях человека", - пояснила Кальмус .

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