Стало известно, как КГБ объясняло совершение жителем Горловки теракта в мавзолее Ленина

19 июля, 2020, 22:57

1 сентября 1973 г. гражданин СССР Николай Саврасов, 1939 года, строитель из города Горловка Донецкой области, прибыл в Москву и подорвал самодельное взрывное устройство в усыпальнице Ленина на Красной площади

Объяснение совершенного им и психологический портрет Саврасова приводится в специальном сообщении заместителя председателя Комитета государственной безопасности при Совете Министров Украинской ССР Серафима Крикуна на имя первого секретаря ЦК Компартии Украины Владимира Щербицкого. Копию датированного 5 сентября 1973 г. больше не тайного машинописного документа наводит на своем авторском телеграмм-канале KGB files историк и журналист Эдуард Андрющенко, передает Еспресо.TV.

Саврасов подается там как психически больной, который якобы употреблял наркотики и накануне зарезал свою любовницу - Валентину М., 1941 года рождения, сотрудницу столовой комбината "Артемуголь".

"В период Великой Отечественной войны в возрасте двух дет попал под бомбежку, вследствие испуга до 12 лет был лишен речи и по болезни в школе не учился. В его поведении отмечались некоторые странности, окружающие относились к нему как к полоумному человеку.

... Мог страдать неврастенией с гипертоническим синдромом, что при отсутствии систематического лечения и употреблении наркотиков и алкоголя могло привести к осложнению заболевания и к явлениям реактивного психоза.

Опрошенные Поляков, Добровольский и другие лица, отбывавшие наказание вместе с Саврасовым, характеризуют его как недоразвитого и ограниченного в умственном отношении человека, раздраженного, который в гневе доходит иногда до буйства", - отмечал заместитель председателя КГБ УССР.

Эта же справка содержит информацию и о трех судимостях Саврасова. В 1958 году он был осужден за хулиганство - 3 года исправительно-трудового лагеря, в 1961 году за разбой - 10 лет лагерей, в 1971 году за бродяжничество и тунеядство - 1 год лишения свободы.

Материалы для бомбы, по данным КГБ, для него похитил шахтер Андрей Хохлов. Речь шла о взрывном патроне весом 300 г и 2 электродетонаторах, к которым Саврасов присоединил батарейку от карманного фонарика.

При взрыве внутри мавзолея Саврасов погиб. От несовместимых с жизнью травм скончалась супружеская пара из Астрахани. Повреждения получили четверо школьников, которые были там на экскурсии ко Дню знаний, воины Кремлевского полка выжили.

Советская цензура не пропускала никаких сообщений об этом случае.

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Напомним, 1 мая 1980 г. в 11:00 в первомайской колонне демонстрантов Терновского района города Кривого Рога неожиданно появился человек с самодельным плакатом: "Независимость профсоюзам от КПСС! Рабочим - мяса!". Только он прошел вдоль трибуны на улице Короленко, его сразу же арестовали и "наградили" несколькими сроками заключения подряд. Это был независимый профсоюзный деятель и борец за права трудящихся Эдуард Крицкий. Посвященные ему рассекреченные документы КГБ УССР тоже опубликовано.

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