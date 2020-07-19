"Молимся за то, чтобы живописный край восстановился после наводнений", - Епифаний проводит богослужение на Гуцульщине

19 июля, 2020, 10:29

В воскресенье, 19 июля, в селе Шушарах, что на Ивано-Франковщине, находится предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний

Об этом со ссылкой на его страницу передает Еспресо.TV .

Он возглавил литургию в шестое воскресенье после Пятидесятницы в храме Положения Ризы Пресвятой Богородицы, которая проходит в эти минуты.

"Сегодня, в торжественный воскресный день, мы совместно просим у Господа, чтобы Его благодать всегда находилась в этом Божьем доме. Молимся также за то, чтобы живописный Карпатский край восстановился после наводнений, а наша страна и весь мир - от губительного поветрия. Помните, что в единстве преодолеем все препятствия! ", - говорится в заметке на странице Епифания в Фейсбук.

Недавно, 15 июля, храм Положения Ризы Пресвятой Богородицы в селе Шушарах, что на Ивано-Франковщине, отмечал свой храмовый праздник. Сегодня, в торжественный воскресный день, мы совместно просим у Господа, чтобы Его благодать всегда находилась в этом Божьем доме. Молимся также за то, чтобы живописный Прикарпатский край восстановился после наводнений, а наша страна и весь мир - от губительного поветрия. Помните, что в единстве преодолеем все препятствия! # Церква_з_Тобою Опубликовано Митрополит Епифаний субботу, 18 июля 2020

В понедельник, 20 июля, председатель ПЦУ будет в Ивано-Франковске:

09:00 - встреча с руководством области. Пресс-конференция.

12:00 - панихида в Мемориальном комплексе "Демьянов Лаз".

13:00 - посещение храма Святого Духа (улица Пасечная, 41-В).

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