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Espreso.tvСпорт"Мариуполь" одолел "Львов" в чемпионате Украины

"Мариуполь" одолел "Львов" в чемпионате Украины


фото: pfclviv.com
В 30-м туре чемпионата Украины по футболу "Мариуполь" обыграл в гостях "Львов"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Мариуполь" на 32-й минуте вывел вперед Максим Чех. После перерыва окончательный счет установил Вячеслав Чурко.

"Мариуполь" победил "Львов" 2: 0, набрал 39 очков и завершил регулярный чемпионат Украины на 8-й позиции. Мариупольцы сыграют в полуфинале плей-офф за право выступить в Лиге Европы с "Александрией".

"Львов" с 24 пунктами финишировал в премьер-лиге на 11-й позиции.

Чемпионат Украины

30-й тур

19 июля

"Львов" - "Мариуполь" 0: 2

Голы: Чех, 32, Чурко, 59

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