"Мариуполь" одолел "Львов" в чемпионате Украины
19 июля, 2020, 19:31
В 30-м туре чемпионата Украины по футболу "Мариуполь" обыграл в гостях "Львов"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Мариуполь" на 32-й минуте вывел вперед Максим Чех. После перерыва окончательный счет установил Вячеслав Чурко.
"Мариуполь" победил "Львов" 2: 0, набрал 39 очков и завершил регулярный чемпионат Украины на 8-й позиции. Мариупольцы сыграют в полуфинале плей-офф за право выступить в Лиге Европы с "Александрией".
"Львов" с 24 пунктами финишировал в премьер-лиге на 11-й позиции.
Чемпионат Украины
30-й тур
19 июля
"Львов" - "Мариуполь" 0: 2
Голы: Чех, 32, Чурко, 59
- Напомним, 19 июля в 30-м туре чемпионата Украины по футболу "Днепр-1" победил "Ворсклу" .
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