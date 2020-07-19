"Долой Додона!". В Кишиневе собрались ветераны войны с Приднестровьем

19 июля, 2020, 12:41

В воскресенье, 19 июля 2020 года, в Кишиневе продолжается протест ветеранов войны на Днестре

Протестующие выступают против действующей власти и требуют ее отставки. Они возмущены тем, как действовала полиция на протесте ветеранов, который прошел 16 июля. Тогда полиция с применением спецсредств задержала несколько человек, передает Еспресо.TV со ссылкой на кишиневский портал NewsMaker .

"Мы будем стоять до последней капли крови. Здесь наша страна, здесь хотим навести порядок. Мы защищали страну, мы хотим, чтобы дети и внуки жили здесь. Я их не боюсь, а они с нами борются. Я пришел требовать соблюдения моих прав. Призываю всех выйти против власти ", - заявил один из участников протеста.

Одна участников протеста отметила, что "недопустимо бить наших героев". "Они начали бить в зеркало страны, у наших героев, которые в 1992 году покинули дома дочерей, сестер, жен, они защищали страну. Благодаря этим героям депутаты сидят в своих креслах. Додон, тебе должно быть стыдно! Долой Додона!", - прокричала протестующая.

Присутствующие подхватили: "Долой Додона!".

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16 июля, напомним, ветераны приднестровского конфликта устроили протест перед парламентом. Они выступили против того, что власти не выполнили обещания, данные ветеранам. В частности, им не выдали бесплатно полисы медицинского страхования.

Вечером полиция задержала девять участников протеста. Заместитель председателя Инспектората общественной безопасности Алексей Гросу сообщил NM, что протестующих пришлось задержать, потому что "они перешли все дозволенные границы". На следующий день стало известно, что некоторых задержанных обвиняют в насильственных действиях и нападении на полицейских. При этом депутат от партии "Платформа Достоинство и правда" (DA) Кирилл Моцпан заявил 17 июля, что полицейские сами избили некоторых протестующих, и один из них находится в больнице в коме.

Действия полицейских против протестующих осудили несколько правозащитных организаций. Так, в ассоциации Promo-LEX отметили, что полиция неоправданно применила против протестующих слезоточивый газ и электрошокер. В Amnesty International Moldova усомнились в том, что задержание протестующих было оправданным и заявили, что правоохранители должны предоставлять участникам протеста право на свободу собраний.

Кроме того, народный адвокат Михай Которобай потребовал, чтобы в полиции начали внутреннее расследование и проверили законность действий полицейских по отношению к протестующим, а депутат от Партии народного единства (PUN) Октавиан ЦИКу обратился с таким же требованием в Генеральную прокуратуру.

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