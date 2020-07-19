Правительство расширило "зеленую" зону на 9 новых стран, после которых не требуется самоизоляция

19 июля, 2020, 14:04

Министерство здравоохранения изменило критерии стран "зеленой" зоны и увеличило порог активных больных COVID-19 с 40 до 55 человек на 100 тыс. населения. Таким образом, в список добавились 9 новых стран, после возвращения из которых украинцы не должны будут проходить самоизоляцию

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил на ежедневном брифинге в воскресенье, 19 июля 2020 года, передает Еспресо.TV со ссылкой на Правительственный портал .

"После того, как был увеличен порог с 40 активных больных на 100 тыс. населения до 55 человек, в перечень стран с зеленой зоны прибавилось еще 9 государств. Со всей этой информацией вы можете ознакомиться на сайте Минздрава. Среди этих 9 стран следующие: Албания Болгария, Румыния, Египет, Сербия, Чехия и другие государства ", - подчеркнул Степанов.

По словам главы ведомства, после увеличения порога граждане Украины, которые возвращаются из этих стран, не требуют прохождения двухнедельной самоизоляции.

Ознакомиться с последней версией перечня стран "красной" и "зеленой" зоны можно по этой ссылке .

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