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Espreso.tvМирПортников: единственный выход для белорусов - идти на улицы и делать все для отставки Лукашенко

Портников: единственный выход для белорусов - идти на улицы и делать все для отставки Лукашенко


фото: elpais.com
Белорусская оппозиция готовится к свержению режима Лукашенко, опираясь не на формальные юридические нормы и институты, которые в условиях отсутствия демократии по сути являются "муляжом", а исключительно на народную инициативу

Об этом украинский журналист, публицист и общественный деятель Виталий Портников заявил в эфире Еспресо.TV.

"О выборах (9 августа - ред.) говорить нельзя. Можно говорить только об одном - что будет после выборов", - отметил он.

Сценарий будущих событий в Беларуси он видит следующим образом:

"Белорусы выйдут на улицы и будет белорусская Площадь, которая может закончиться только одним - отставкой Александра Лукашенко, роспуском парламента, переходом власти к временному руководству страны, возможно, спикер парламента станет временным руководителем, не имеет значения, и проведением новых демократических выборов".

"Это зависит от самих белорусов", - добавил при этом Портников.

По его мнению, белорусский оппозиции сейчас следует не беспокоиться соблюдением юридических процедур, которые он назвал "муляжом", а заручиться широчайшей поддержкой народа.

"Это же не демократия, это муляж. Другого выхода не существует ... Пока мы можем говорить только об одном - белорусская демократия возможна только как народная инициатива. Само белорусское государство существует исключительно как инструмент обслуживания интересов Александра Лукашенко. Никакого другого вида она не имеет", - подчеркнул Портников.

 

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