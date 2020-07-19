Неизвестные совершили самосуд над мужчиной из Днепра, который жестоко избивал девушку в маршрутке, - СМИ
Об этом со ссылкой на Днепр оперативный передает Еспресо.TV .
"Нападающий выследили" неравнодушные граждане "и объяснили ему, что так делать не нужно", - отмечается в сообщении.
Напомним, вчера девушка, зайдя в салон, заплатил за два места и села на двойное сидение одна. После этого с ней стали ссориться некоторые пассажирки маршрутки.
Сначала был большой скандал и ненормативная лексика. Далее человек, который сидел сбоку на одинарном сиденье, встал и что есть силы ударил девушку несколько раз кулаком по лицу. Затем к избиению присоединились и женщины. Они таскали ее за волосы, били по лицу и обзывали.
"После чего девушку вытащили из маршрутки разорвали футболку и избили. Никто за нее не заступился и водитель никак не отреагировал", - сообщает "Днепр оперативный".
По данным днепровской газеты Наше Город , свидетели нападения на девушку якобы вызвали патрульных, но о том, кто писал заявление в полицию, пока не известно.
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