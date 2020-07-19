Нардеп-слуга назвала недостаточной зарплату парламентариев в 35 тыс. грн

19 июля, 2020, 22:05

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова назвала недостаточной зарплату народных депутатов

Об этом сообщает hromadske.

"Депутатская заработная плата она не только для депутата. Она небольшая, можно даже сказать, что в реалиях для того, чтобы обеспечить работу народного депутата, она маловата", - сказала Третьякова.

Нардеп от "Слуги народа" добавила, что средняя зарплата депутата ВР составляет 32-35 тыс. В зависимости от того, уходил ли парламентарий в отпуск.

"Здесь очень какие-то интересные правила начисления, поэтому зарплату мы получаем раз в месяц, у нас нет авансов. Нас все время дергают. Это один раз в месяц, месяц прошел, ты получаешь ее 10-15 числа, не успеваешь сформировать свои расходы", - отметила Третьякова.

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