Нардеп-слуга назвала недостаточной зарплату парламентариев в 35 тыс. грн
Об этом сообщает hromadske.
"Депутатская заработная плата она не только для депутата. Она небольшая, можно даже сказать, что в реалиях для того, чтобы обеспечить работу народного депутата, она маловата", - сказала Третьякова.
Нардеп от "Слуги народа" добавила, что средняя зарплата депутата ВР составляет 32-35 тыс. В зависимости от того, уходил ли парламентарий в отпуск.
"Здесь очень какие-то интересные правила начисления, поэтому зарплату мы получаем раз в месяц, у нас нет авансов. Нас все время дергают. Это один раз в месяц, месяц прошел, ты получаешь ее 10-15 числа, не успеваешь сформировать свои расходы", - отметила Третьякова.
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