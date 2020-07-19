На западной Украине - штормовое предупреждение
Об этом со ссылкой на Львовский региональный центр по гидрометеорологии передает "Еспресо-Захид".
В течение суток 19 июля на Львовщине ожидаются грозы, местами град. Температура воздуха - 23-25º. Также синоптики прогнозируют на территории области сильные грозы и ветра ночью на 20 июля.
Также значительные дожди ожидают днем в Карпатах и на Закарпатье, днем местами град, шквалы 15 - 20 м / с.
Синоптики предупреждают: І уровень опасности, желтый.
Отметим, что в целом синоптики выделяют три уровня опасности: желтый, оранжевый и красный. Во время желтого уровня опасности рекомендуется проявлять максимальную осторожность при нахождении в зоне действия погодных явлений.
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