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Espreso.tvОбществоНа западной Украине - штормовое предупреждение

На западной Украине - штормовое предупреждение

Сегодня, 19 июля 2020 года, на западе Украины ожидают грозы, град и шквальные ветры. Уровень опасности - желтый

Об этом со ссылкой на Львовский региональный центр по гидрометеорологии передает "Еспресо-Захид".

В течение суток 19 июля на Львовщине ожидаются грозы, местами град. Температура воздуха - 23-25º. Также синоптики прогнозируют на территории области сильные грозы и ветра ночью на 20 июля.

Также значительные дожди ожидают днем в Карпатах и на Закарпатье, днем местами град, шквалы 15 - 20 м / с.

Синоптики предупреждают: І уровень опасности, желтый.

Отметим, что в целом синоптики выделяют три уровня опасности: желтый, оранжевый и красный. Во время желтого уровня опасности рекомендуется проявлять максимальную осторожность при нахождении в зоне действия погодных явлений.

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