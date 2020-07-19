На Волыни ликвидировали канал контрабанды наркотических веществ

19 июля, 2020, 21:36

При получении очередной партии пограничники задержали жительницу Любомльского района, которая была заказчиком прекурсоров.

Об этом сообщает ГНС Украины.

Оперативники Луцкого пограничного отряда и сотрудники управления СБУ в Волынской обл., под процессуальным руководством прокуратуры области, ликвидировали трансграничный канал контрабандного перемещения в Украину наркосодержащих медицинских препаратов.

Наркодельцы наладили регулярные поставки в Украину из Польши прекурсоров для изготовления психотропных наркотиков амфетаминового ряда.

19 июля в пункте пропуска "Ягодин-авто" общая обзорная группа военнослужащих и оперативников Луцкого пограничного отряда с привлечением спецподразделения Госпогранслужбы "Дозор" задержали наркокурьеров - двух граждан Польши. При осмотре их автомобилей обнаружены скрытые 600 таблеток с запрещенными к обращению веществами.

В ходе дальнейших следственных действий в рамках уголовного производства оперативные сотрудники Госпогранслужбы и управления СБУ в Волынской области установили и при получении партии "товара" по месту жительства задержали жительницу Любомльского района, которая была заказчиком указанного "сырья". Правоохранители изъяли препараты для проведения экспертизы.

В настоящее время фигурантке производства объявлено подозрение в совершении уголовного преступления предусмотренного ст. 305 УК Украины "Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств", санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

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