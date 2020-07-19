На Львовщине почтили воинов, павших в июле 1944 года в Бродовской битве

19 июля, 2020, 21:01

Состоялось перезахоронение найденных недавно останков воинов Первой украинской дивизии "Галичина"

Об этом сообщает корреспондент Еспресо.Запад.

Сегодня, 19 июля, в с. Красное Золочевского района Львовской области, на территории военного кладбища прошли мероприятия по чествованию памяти украинских воинов, военных других национальностей, погибших в июле 1944 года во время Второй мировой войны в "Бродовском окружении".

Состоялись церемония возложения цветов к символическим таблицам возле часовни, проведение чина панихиды по военным, которые полегли на поле боя во время "Бродовского окружения", а также перезахоронения найденных останков воинов Первой украинской дивизии "Галичина".

Перезахоронение останков воинов Первой Украинской дивизии "Галичина", погибших в Бродовский битве

Справка

Битва под Бродами - состоялась с 13 по 22 июля 1944 у города Броды Львовской области между 13-м корпусом 4-й танковой армии Вермахта, в состав которого входила 14-я гренадерская дивизия СС "Галичина" (Первая украинская дивизия "Галичина") и советскими войсками 1-го Украинского фронта.

После боя под Бродами советские войска перешли в наступление на Львов. По данным советских источников, в бою под Бродами погибли около 38 тыс. немецких солдат и около 3-4 тысяч украинских воинов, еще около 17 тыс. немцев сдались в плен. Вместе с солдатами, в плен попали генералы Гауфа, Линдеман и Недтвиг.

После Бродовской битвы часть дивизионников "Галичины" пополнили ряды УПА, которая вела боевые действия на два фронта - против немецких и против советских войск. В рядах УПА боролись и погибли многие бойцы дивизии "Галичина".

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