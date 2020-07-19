На Львовщине 8 тыс. человек заболели СОVID-19

19 июля, 2020, 09:52

За прошедшие сутки в области обнаружили 109 новых случаев заболевания

Как сообщила заместитель городского головы Львова и руководитель городского штаба по противодействию коронавируса Галина Сличная, за вчерашнюю сутки лабораторные центры провели 546 ПЦР-тестов. 109 из них - положительные, передает "Еспресо-Захид".

По словам Галины Сличной , среди новых больных - 67 львовян. В холодильнике осталось 366 проб.

Больше всего больных (170) - в областной клинической больнице. Из них 146 - с подтвержденным диагнозом COVID-19, среди каких 31 медицинский работник.

По словам заместителя директора по медицинской части, врача-инфекциониста Игоря Берника , вчера в приемное отделение больницы обратилось 28 человек, 15 из которых госпитализированы. "Состояние больных в отделениях преимущественно тяжелый, получают медицинскую помощь. В отделении интенсивной терапии - трое больных, все на аппаратах ИВЛ в очень тяжелом состоянии ", - отметил Берник. Врач добавил, что вчера из больницы с выздоровлением от COVID-19 выписано 9 человек, один из которых медик.

Возрастная категория больных и в дальнейшем распределяется примерно одинаково: чуть более чем три четверти (76%) - пациенты 50 лет и старше, еще четверть (24%) - пациенты в возрасте 18-50 лет.

Добавим, в Украине за сутки коронавирусом заболел 731 человек. Львовщина и далее в лидерах по количеству заболевших (109). Сразу за ней идет Ивано-Франковская область (+79 за сутки) и г.. Киев (+87).