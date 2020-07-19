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Музей сопротивления Голодомора в Днепре ищет экспонаты

Новый Музей сопротивления Голодомора в Днепре призывает жителей Днепропетровщины принять участие в создании экспозиции

Об этом рассказала директор музея Лилия Богачева, передает Еспресо.TV со ссылкой на Днепроград .

Как председатель общественного совета при Днепровской городском совете она в 2019 году инициировала создание отдельного тематического музея Голодомора в Днепре.

"Идея создания Музея Голодомора в Днепре у меня появилась еще в 2014-м году, когда начались военные действия. Я общалась с людьми и постоянно слышала, что большинство удивлялась и утверждала, что этого не могло быть. У меня тогда возникло ощущение исторического беспамятства, потому что наш народ пережил такие страшные события в 20-х, 30-х, 40-х годах и забыли все о Голодоморе - трагедии украинского народа. Удивительно, что сейчас есть те, кто еще поддерживает палачей советской власти, из-за которых наша страна потеряла миллионы украинцев ", - пояснила Богачева.

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7 мая 2019 года инициатива по созданию Музея Голодомора получила поддержку на общем собрании Общественного совета при Днепровском городском совете. В ноябре на круглом столе "Голодомор: вопросы формирования национальной памяти среди населения Днепропетровской области" состоялось обсуждение концепции экспозиции и дальнейших шагов в процессе создания музея.

"На общем обсуждении новый музей решили назвать Музеем сопротивления Голодомора, поскольку Днепропетровщина была одним из крупнейших центров антибольшевистского повстанческого движения накануне и в годы Голодомора", - отметила Богачева.

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В июне 2020-го Национальный музей Голодомора-геноцида в Киеве подписал меморандум о сотрудничестве с Музеем сопротивления Голодомора в Днепре.

"Теперь Национальный музей Голодомора-геноцида будет предоставлять нам информацию о причинах, ходе и последствиях Голодомора, архивных материалах для создания экспозиции Музея сопротивления Голодомора. Также эксперты Музея Голодомора будут консультировать наших сотрудников, помогать с поиском экспертов, свидетелей, краеведов, подбором фотографий и документов для разработки выставочных, информационных и образовательных мероприятий ", - отмечает Лилия.

Музей сопротивления Голодомора будет заниматься поиском реквизитов и обращается к днепрян о помощи в этом.

Страница музея - facebook.com/TheHolodomorResistanceMuseum .

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